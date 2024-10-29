  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Женская сборная Украины выбила Турцию из квалификации Евро-2025
В тренде

Женская сборная Украины выбила Турцию из квалификации Евро-2025

Женский футбол
Обновлено

Сборная Украины по сумме двух матчей обыграла Турцию

Женская сборная Украины выбила Турцию из квалификации Евро-2025

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 года против Турции.

Читайте такжеУАФ назначила председателя Комитета женского и девичьего футбола

Четыре дня назад в Стамбуле команды сыграли вничью 1:1, поэтому судьба путевки во второй раунд плей-офф решалась сегодня в Кишиневе, где сборная Украины была номинальным хозяином.

Уже на 14-й минуте "сине-желтые" открыли счет, когда Караташ срезала мяч в свои ворота после подачи Басанской. На 34-й украинки удвоили свое преимущество — передачей Калининой с подбора перед воротами воспользовалась Шматко.

Во втором тайме турчанки начали создавать моменты, мяч даже побывал в наших воротах, но перед тем был зафиксирован офсайд. Впрочем, украинки сумели удержать победный счет 2:0.

Наша команда пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем противостояния Греция — Бельгия. Матчи данной стадии пройдут 27 ноября - 3 декабря.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украина – Турция – 2:0. Первый матч – 1:1.

Голы: Караташ (14, автогол), Шматко (34)

Предупреждения: Басанская (44), Овдийчук (94), Корсун (95) – Дживелек (88), Джал (93)

Украина: Самсон, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская, Петрик, Химич (Семкив, 89), Андрухив (Гирин, 73), Калинина (Молодюк, 81), Овдийчук, Кравчук (Глущенко, 89)

По теме
yellow-arrow
Женская сборная в отборе Евро-2025 идет дальше. Украина – Турция 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Украина - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча плей-офф отбора на женский Евро-2025
yellow-arrow
Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
Женская сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости