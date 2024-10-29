Женская сборная Украины выбила Турцию из квалификации Евро-2025

Женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 года против Турции.

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Четыре дня назад в Стамбуле команды сыграли вничью 1:1, поэтому судьба путевки во второй раунд плей-офф решалась сегодня в Кишиневе, где сборная Украины была номинальным хозяином.

Уже на 14-й минуте "сине-желтые" открыли счет, когда Караташ срезала мяч в свои ворота после подачи Басанской. На 34-й украинки удвоили свое преимущество — передачей Калининой с подбора перед воротами воспользовалась Шматко.

Во втором тайме турчанки начали создавать моменты, мяч даже побывал в наших воротах, но перед тем был зафиксирован офсайд. Впрочем, украинки сумели удержать победный счет 2:0.

Наша команда пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем противостояния Греция — Бельгия. Матчи данной стадии пройдут 27 ноября - 3 декабря.

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Украина – Турция – 2:0. Первый матч – 1:1.

Голы: Караташ (14, автогол), Шматко (34)

Предупреждения: Басанская (44), Овдийчук (94), Корсун (95) – Дживелек (88), Джал (93)

Украина: Самсон, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская, Петрик, Химич (Семкив, 89), Андрухив (Гирин, 73), Калинина (Молодюк, 81), Овдийчук, Кравчук (Глущенко, 89)