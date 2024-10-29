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Футболистка сборной Украины получила награду УЕФА за индивидуальные достижения. ВИДЕО

Женский футбол

Дарья Апанащенко провела 150 матчей за сборную Украины

Футболистка сборной Украины получила награду УЕФА за индивидуальные достижения. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Футболистка сборной Украины Дарья Апанащенко получила награду УЕФА за индивидуальные достижения в составе национальной сборной команды.

Кроме того, первый вице-президент УАФ Павел Бойчук вручил рекордсменке памятную футболку – 150 сыгранных матчей за национальную сборную Украины.

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Напомним, что сегодня женская сборная Украины в плей-офф отбора Евро-2025 обыграла Турцию (2:0) и пробилась в следующую отборочную стадию турнира, где встретится с Бельгией.

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