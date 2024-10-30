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Женская сборная Украины узнала соперника по заключительному плей-офф отбора к Евро-2025

Женский футбол

Сыграем с Бельгией

Женская сборная Украины узнала соперника по заключительному плей-офф отбора к Евро-2025

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по футболу узнала своего соперника по заключительному раунду плей-офф отбора к Евро-2025.

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Наша команда в первом раунде плей-офф обыграла Турцию (0:0, 2:0), и теперь встретится со сборной Бельгии, которая в двух матчах обыграла Бельгию (0:0, 5:0).

Таким образом, победитель пары Украина – Бельгия и квалифицируется на финальный турнир Евро-2025.

Отметим, что матчи пройдут 27 ноября и 3 декабря.

Также стоит отметить, что женская сборная Бельгии занимает 20-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Украины - 35-е.

Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

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