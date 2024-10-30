Женская сборная Украины узнала соперника по заключительному плей-офф отбора к Евро-2025
Сыграем с Бельгией
Дан Балашов - УАФ
Женская сборная Украины по футболу узнала своего соперника по заключительному раунду плей-офф отбора к Евро-2025.
Наша команда в первом раунде плей-офф обыграла Турцию (0:0, 2:0), и теперь встретится со сборной Бельгии, которая в двух матчах обыграла Бельгию (0:0, 5:0).
Таким образом, победитель пары Украина – Бельгия и квалифицируется на финальный турнир Евро-2025.
Отметим, что матчи пройдут 27 ноября и 3 декабря.
Также стоит отметить, что женская сборная Бельгии занимает 20-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Украины - 35-е.
Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.
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