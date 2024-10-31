Тренер женской сборной Украины: Долго радоваться не будем
Владимир Пятенко - о победе над Турцией и выходе в финал отбора на женское Евро
Фото: прес-служба УАФ
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал победу команды в ответном матче против Турции (0:2) в рамках плей-офф квалификации Евро-2025.
"Эмоции только позитивные. Выводы сделали после первого матча, некоторые нюансы подправили, потому и сыграли на ноль. Но все же ошибки были, во втором тайме отдали соперницам инициативу. Однако хорошо, что все хорошо закончилось.
Турецкие футболистки выдергивали нас из свободных зон. Выдергивали с позиций на флангах, и уже потом мы не успевали помешать передачам в нашу штрафную. Во ответной игре это тоже было, но в меньшей степени.
Радость была несдержанной, победа – это позитив. Но долго радоваться не будем, потому что следующий соперник очень серьезный. Чего ожидаю от Бельгии? Греция продержалась с ними 120 минут до первого пропущенного. В первой игре не пропустили, только во второй встрече. Бельгия – топ-команда, ожидаем тяжелой игры, но как всегда, будем отдаваться по полной, готовиться. Постараемся пройти Бельгию. У нас есть хороший пример, два матча с Уэльсом. Будем готовиться", – сказал Пятенко.
Напомним, матчи против Бельгии пройдут 27 ноября и 3 декабря.
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