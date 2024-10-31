  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Тренер женской сборной Украины: Долго радоваться не будем
В тренде

Тренер женской сборной Украины: Долго радоваться не будем

Женский футбол

Владимир Пятенко - о победе над Турцией и выходе в финал отбора на женское Евро

Тренер женской сборной Украины: Долго радоваться не будем

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал победу команды в ответном матче против Турции (0:2) в рамках плей-офф квалификации Евро-2025.

"Эмоции только позитивные. Выводы сделали после первого матча, некоторые нюансы подправили, потому и сыграли на ноль. Но все же ошибки были, во втором тайме отдали соперницам инициативу. Однако хорошо, что все хорошо закончилось.

Турецкие футболистки выдергивали нас из свободных зон. Выдергивали с позиций на флангах, и уже потом мы не успевали помешать передачам в нашу штрафную. Во ответной игре это тоже было, но в меньшей степени.

Радость была несдержанной, победа – это позитив. Но долго радоваться не будем, потому что следующий соперник очень серьезный. Чего ожидаю от Бельгии? Греция продержалась с ними 120 минут до первого пропущенного. В первой игре не пропустили, только во второй встрече. Бельгия – топ-команда, ожидаем тяжелой игры, но как всегда, будем отдаваться по полной, готовиться. Постараемся пройти Бельгию. У нас есть хороший пример, два матча с Уэльсом. Будем готовиться", – сказал Пятенко.

Напомним, матчи против Бельгии пройдут 27 ноября и 3 декабря.

По теме
yellow-arrow
Женская сборная Украины узнала соперника по заключительному плей-офф отбора к Евро-2025
yellow-arrow
Футболистка сборной Украины получила награду УЕФА за индивидуальные достижения. ВИДЕО
yellow-arrow
Женская сборная в отборе Евро-2025 идет дальше. Украина – Турция 2:0. Видео голов и обзор матча
Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости