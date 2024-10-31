Женский чемпионат. Шахтер против Металлиста 1925, Колос - Оболонь и другие матчи

Чемпионат Украины среди женских команд высшей лиги возвращается после международной паузы на матчи сборных. Одним поединком стартует 10-й тур в Виннице, где "ЭМС-Подолье" примет "Пантер". Команды подходят к очной встречи на фоне серии поражений. Более того, коллективы, идущие рядом в турнирной таблице, имеют в своем активе по 6 очков. Как и для винничанок, так и для уманчанок данная игра будет дополнительной мотивацией подняться выше.

Еще четыре матча пройдут в субботу. "Ворскла" в родных стенах сыграет с "Ладомиром". Полтавчанки в текущем розыгрыше еще не проигрывали, в то время как волынянки имеют 2 поражения и 3 ничьи. Полтавский коллектив располагается на 3 строчке, набрав 19 очков. Команда Олега Бортника с 11 баллами занимает 6-е место. Соперницы встречались между собой пять раз. И во всех случаях побеждали "зелено-белые".

"Шахтер" будет противостоять "Металлисту 1925". Дончанки набрали ход, одержав три победы кряду. Харьковчанки в прошлом туре уступили "Колосу" (0:1), потерпев первое поражение в нынешнем сезоне. Тем не менее, статистика в пользу харьковской команды. Отставание "Шахтера" от "Металлиста 1925" составляет шесть пунктов.

"Оболонь" отправится в гости к "Колосу". Киевлянки пока ничем порадовать не могут. Эта команда остается пока единственной, которая не выиграла ни одной игры в чемпионате. Ковалевские футболистки находятся в отличной форме. И на данный момент они возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя - "Металлист 1925" - на 2 пункта. "Оболонь" с одним очком располагается в зоне вылета.

"Систерс" встретится с "Полесьем". Команды подходят к этому противостоянию в совершенно разной форме. Одесситки выиграли четыре поединка подряд, а у житомирянок четыре поражения кряду. Житомирский коллектив имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных голов. А вот одесская команда может похвастаться своей обороной - четыре пропущенных мяча в восьми поединках. Соперниц разделяет 14 очков - "Систерс" идет на 4-м месте, а "Полесье" - на 10-м.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 10-й тур

1 ноября (пятница)

"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 12:00

2 ноября (суббота)

"Ворскла" - "Ладомир" 11:00

"Шахтер" - "Металлист 1925" 11:00

"Колос" - "Оболонь" 12:00

"Систерс" - "Полесье" 12:00