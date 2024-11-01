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Украинка примет участие в курсах УЕФА для ассистентов арбитра

Женский футбол

Курсы пройдут в швейцарском Ньоне

Украинка примет участие в курсах УЕФА для ассистентов арбитра

Фото: УАФ

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Представительница Украины Светлана Грушко приглашена для участия в курсах для ассистентов арбитра УЕФА, которые с 5-го по 8 ноября будут проходить в швейцарском Ньоне, сообщает пресс-служба УАФ.

Отметим, что в последнее время у нашего арбитра очень насыщенный график, что не может не радовать.

В частности, украинка вошла в состав судейской бригады поединка 2-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов-2024/2025 "Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия), который состоялся 16 октября, а 25-го числа работала на первом матче первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд Словения - Австрия.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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