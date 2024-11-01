Гагарин: Если бы не война, мы могли привезти Лигу чемпионов в Кривой Рог

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал о развитии женской команды криворожского клуба.

"Путь женского "Кривбасса" можно разделить на этапы до попадания в Лигу чемпионов и после. Потому что до – это была наша мечта, цель, которую мы поставили и делали все для того, чтобы ее достичь. Несмотря ни на что, мы шли к своей цели. Мы формировали команду, брали крутых украинских игроков, много легионерок.

И вот мы достигли цели – вышли в Лигу чемпионов, сыграли там, и посмотрели на то, где мы сейчас находимся. Наш уровень слабоват для женской ЛЧ, и это доказано не только нами, а и многими украинскими женскими клубами. Чтобы стать на тот уровень, где находятся европейские клубы, нужно где-то втрое увеличить бюджет. А у нас и так он был большим. В идеале бюджет женской команды – 10% от бюджета главной. Но проблема: бюджет основной команды "Кривбасса" один, а, например, "Арсенала", который был в нашей группе – гораздо больше, и поэтому эти 10% – это совсем другие деньги.

Поэтому у нас возникли два вопроса: стоит ли увеличивать вложения и только ли в этом проблема такого уровня женского футбола в Украине?

Если увеличивать, то нужно понимать за счет чего. С точки зрения финансов доходы в женских еврокубках – это пустяк. К тому этапу, куда мы пришли, мы заработали 60 тысяч евро, а на перелеты и переезды, проживание и питание потратили 50 тысяч евро. То есть в плюсе мы всего на 10 тысяч евро, и это просто смешно в рамках бюджетов, которые у нас были.

Если бы не война, мы могли привезти Лигу чемпионов в Кривой Рог – вот это уже интереснее, потому что тогда мы понимаем, ради чего это делать, чем заинтересовать спонсоров и партнеров. Кроме того, важно понимать, что кроме нас это кому-то нужно. Например, будь сильная, жесткая позиция от УАФ относительно женского футбола, выделялись бюджеты, развивались женские академии, популяризировался этот вид футбола, разрабатывались какие-то стратегии, или хотя бы для всех клубов требования были одинаковые. Но у нас все не так, полное бездействие. Этого всего нет, и это еще одна веская причина того, где сейчас находится украинский женский футбол.

Поэтому мы сделали акцент на академию, ведь именно с этого начинается футбол и мужской и женской. Развивать, привлекать новых и новых девушек в игру, и таким образом поднимать ее уровень. Хотя еще до того, как мы вышли в Лигу чемпионов, мы собрали юношескую женскую команду. И именно наши девушки из WU-15 уже второй раз подряд стали чемпионками Украины.

Именно поэтому, когда мы переформатировали свою команду, убрали легионерок, играющих с большой, а иногда даже завышенной зарплатой, у нас в основу поднялись игроки с WU-15. И эти девушки играют, прогрессируют, их не так-то легко победить. Да, они нестабильны, потому что молодые и неопытные, могут дать бой одному из фаворитов, а затем проиграть аутсайдеру, так бывает. Но через 2-3 года именно эти девушки станут новыми лидерами национальной сборной, я в этом уверен. Мы продолжаем удерживать команду WU-15, давать им путь в большой футбол, популяризировать этот вид футбола в городе и Украине. Это хотя бы на базе нашего клуба и есть развитие женского футбола", - сказал Гагрин.