Женский чемпионат. Систерс обыграли Полесье, один матч не состоялся

Состояли матчи 10-го тура 1-го этапа чемпионата Украины среди женщин. Правда, не все. Поединок "Шахтера" с "Металлистом 1925" пришлось перенести из-за длительной воздушной тревоги в Киевской области. Новая дата пока неизвестна.

"ЭМС-Подолье" на своем поле встречалось с "Пантерами". Уманчанки первыми повели в счете - на 18-й минуте Мария Тихонова вывела свою команду вперед. До перерыва больше голов не было. Лишь в концовке встречи хозяйки сумели восстановить паритет благодаря голу Елены Марценюк. В результате 1:1, и обе команды заработали по одному баллу.

"Ворскла" в родных стенах обыграла "Ладомир". Полтавчанки еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи, забив три гола. Гости не справились с таким давлением и после перерыва пропустили еще один мяч. До конца поединка результат на табло не изменился и арбитр зафиксировал победу "Ворсклы"- 4:0. Главной героиней встречи стала Ольга Осипян, которая оформила хет-трик.

"Оболонь" играла на выезде против "Колоса". Хозяйки поля сразу завладели преимуществом, которое вылилось в забитые мячи. В первом тайме в воротах киевлянок побывало три безответных мяча. После перерыва картина игры не изменилась. Ковалевская команда забила еще два гола и установила окончательный счет - 5:0.

"Систерс" в домашнем матче противостояли "Полесью". Первая 45-ти минутка выдалась очень результативной для одесситок. Хозяйки поля забили три гола в течение семь минут. Во второй тайме житомирянки сумели ответить на пропущенные мячи, но этого было мало, чтобы вырвать ничью - 2:3. Благодаря этой победе "Систерс" поднялся на 2-е место.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 10-й тур

1 ноября (пятница)

"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 1:1

2 ноября (суббота)

"Ворскла" - "Ладомир" 4:0

"Шахтер" - "Металлист 1925" -

"Колос" - "Оболонь" 5:0

"Систерс" - "Полесье" 3:2