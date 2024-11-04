Женское Евро-2025. Определено место проведения матча Бельгия - Украина
Место и время первой встречи определятся позже
Дан Балашов - УАФ
Известно место проведения ответного матча второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборной Украины.
В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). И теперь женская сборная Украины будет бороться за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).
Первая встреча, номинально домашняя для сине-желтых, состоится 29 ноября (место и время определятся позже). Ответный матч пройдет 3 декабря в бельгийском городе Левен на стадионе "Ден Дреф" и начнется в 21:15 по Киеву.
Плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд. Второй раунд
Во втором раунде плей-офф 14 сборных непосредственно разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в целом должны выступить 16 участников.
- Португалия - Чехия
- Шотландия - Финляндия
- Украина - Бельгия
- Уэльс - Ирландия
- Польша - Австрия
- Северная Ирландия - Норвегия
- Сербия - Швеция
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