  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Женское Евро-2025. Определено место проведения матча Бельгия - Украина
В тренде

Женское Евро-2025. Определено место проведения матча Бельгия - Украина

Женский футбол

Место и время первой встречи определятся позже

Женское Евро-2025. Определено место проведения матча Бельгия - Украина

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Известно место проведения ответного матча второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборной Украины.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). И теперь женская сборная Украины будет бороться за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

Первая встреча, номинально домашняя для сине-желтых, состоится 29 ноября (место и время определятся позже). Ответный матч пройдет 3 декабря в бельгийском городе Левен на стадионе "Ден Дреф" и начнется в 21:15 по Киеву.

Плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд. Второй раунд

Во втором раунде плей-офф 14 сборных непосредственно разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в целом должны выступить 16 участников.

  • Португалия - Чехия
  • Шотландия - Финляндия
  • Украина - Бельгия
  • Уэльс - Ирландия
  • Польша - Австрия
  • Северная Ирландия - Норвегия
  • Сербия - Швеция
По теме
yellow-arrow
Женский чемпионат. Систерс обыграли Полесье, один матч не состоялся
yellow-arrow
Гагарин: Если бы не война, мы могли привезти Лигу чемпионов в Кривой Рог
yellow-arrow
Украинка примет участие в курсах УЕФА для ассистентов арбитра
Женская сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости