Женское Евро-2025. Определено место проведения матча Бельгия - Украина

Известно место проведения ответного матча второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборной Украины.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). И теперь женская сборная Украины будет бороться за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

Первая встреча, номинально домашняя для сине-желтых, состоится 29 ноября (место и время определятся позже). Ответный матч пройдет 3 декабря в бельгийском городе Левен на стадионе "Ден Дреф" и начнется в 21:15 по Киеву.

Плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд. Второй раунд

Во втором раунде плей-офф 14 сборных непосредственно разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в целом должны выступить 16 участников.