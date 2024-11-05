Пятенко: Сборная Бельгии? Непобедимых соперников не бывает

29 ноября и 3 декабря женская сборная Украины проведет поединки второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 с Бельгией.

Главный тренер сине-желтых Владимир Пятенко о подготовке к решающим противостояниям.

- Важно, что в Кишиневе в действиях моих подопечных уже не было таких перепадов, как в первом поединке, в Стамбуле. Игра нашей сборной была более сбалансированной и компактной, добавляло уверенности и комфортное преимущество в два забитых мяча, которого удалось достичь еще до перерыва. Хотя отнюдь нельзя сказать, что соперницы смирились с таким ходом событий. Они пытались найти уязвимые места на флангах нашей обороны, но каких-то дивидендов в виде взятия ворот им это не принесло. Радует, что мы не только довольно уверенно победили, но и сохранили свои владения нетронутыми.

- На очереди - противостояние с бельгийками, которые заставили сойти с дистанции футболисток Греции и занимают заметно более высокое место в табели о рангах, чем украинки...

- Знаете, это не должно пугать, потому что все будет решаться на футбольном поле. Все будет зависеть от уровня подготовки, от того, повезет ли сборным избежать кадровых потерь, от настроя.

- Уже известно, где вы будете принимать бельгиек в первом поединке, 29 ноября?

- Да, мы решили остановить свой выбор на турецкой Анталье, где не должно быть проблем с логистическими вопросами, а погодные условия позволят качественно подготовиться. В Турцию отправляемся 20 ноября, запланирован недельный сбор.

- По сравнению с матчами с турчанками ротация в составе будет?

- Это будет зависеть от того, как кандидаты в сборную проведут ноябрьские календарные поединки в чемпионате Украины, а наши легионеры сыграют за свои зарубежные клубы. Надеюсь, что обойдется без форс-мажора, и все сильнейшие будут в строю.

- Тогда напоследок - какой информацией о бельгийках владеете?

- Костяк этой сборной составляют игроки, выступающие за известные команды из топ-стран. Бельгийки заточены на быстрые контрвыпады, эффективно используют атаки вторым темпом. Но и мы прогрессируем, более того, я убежден, что непобедимых соперников не бывает, - сказал Пятенко.

Добавим, что ответный матч второго раунда плей-офф пройдет 3 декабря в бельгийском городе Левен на стадионе "Ден Дреф" и начнется в 21:15 по Киеву.