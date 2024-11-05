Женский чемпионат. Оболонь против Шахтера и другие матчи 11-го тура

В среду состоятся заключительные матчи 1-го этапа чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги. 11-й тур откроется на Волыни поединком между "Ладомиром" и "Колосом". Ковалевские футболистки стабильно показывают успех и закономерно возглавляют таблицу. Беспроигрышная серия команды достигла восемь игр. Волынянки выглядят не так уверенно - 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Соперницы встречались между собой шесть раз - пять побед в пользу "Колоса" и один триумф "Ладомира".

В Черкассах сойдутся соседи по турнирной таблице. "Пантеры" в родных стенах встретятся с "Кривбассом". Команды имеют равное количество очков. Правда, уманчанки припасли одну игру в запасе. А вот соотношение мячей лучше у криворожанок. Черкасскому клубу еще ни разу не удавалось победить криворожский коллектив: четыре матча завершались победой "Кривбасса".

"Систерс" отправится в гости к "Металлисту 1925". Одесситки выдали пять побед подряд и подтянулись к лидерам. Харьковчанки минувший тур, игру с "Шахтером", пропускали из-за длительной воздушной тревоги в Киевской области. Несмотря на это, харьковская команда является неудобной для оппоненток. В активе "Металлиста 1925" 6 побед, 1 ничья и 1 поражение. Разница забитых и пропущенных мячей - 28:3. "Систерс" забили 22 мяча, а вот пропустили 6 раз. "Металлист 1925" отстает от одесситок всего лишь на два балла.

"Оболонь" проведет домашний поединок против "Шахтера". Затяжной кризис киевлянок продолжается - команда не может выиграть девять матчей. У дончанок дела обстоят куда получше - 4 победы и 1 поражение в 5-ти последних матчах. Предыдущая игра "Шахтера" - против "Металлиста 1925", как уже сообщалось, не состоялась из-за затяжной тревоги в Киевской области. "Шахтер" и "Оболонь" в этом сезоне встречались в рамках Кубка Украины. "Зелено-белые" оказались сильнее по итогу противостояния, пройдя дальше по серии пенальти.

"Полесье" на своем поле сыграет против "ЭМС-Подолье". Обе команды подходят к очной встречи с затянувшимися сериями поражений. Житомирянки проиграли пять поединков кряду, а серия винничанок без побед достигла шесть игр. Житомирский клуб забил на шесть голов больше, чем винницкий. А вот пропускают команды почти одинаково. "Полесье" отстает от "ЭМС-Подолье" на три пункта.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 11-й тур

6 ноября (среда)

"Ладомир" - "Колос" 11:00

"Пантеры" - "Кривбасс" 12:00

"Металлист 1925" - "Систерс" 12:00

"Оболонь" - "Шахтер" 13:00

"Полесье" - "ЭМС-Подолье" 15:30