Женский чемпионат. Ничья Металлиста 1925, Шахтера и победа Полесья

В женском чемпионате Украины завершились поединки первого круга. "Ладомир" на своем поле встречался с "Колосом". С самого начала игры гости взяли инициативу в свои руки, что привело к быстрому голу. На 2-й минуте свой момент реализовала Надежда Кунина. После перерыва ковалевская команда снова вышла вперед. Волынянки ничем не ответили и финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Колоса" - 2:0.

"Пантеры" в домашнем матче противостояли "Кривбассу". Криворожанки повели в счете уже на 8-й минуте усилиями Ирины Ковалевой. До конца поединка результат на табло не изменился и как итог, минимальная победа "Кривбасса" - 1:0. Безвыигрышная серия уманчанок достигла шести туров.

"Систер" играли в гостях у "Металлиста 1925". Одесситки первыми вышли вперед усилиями Ольги Бойченко. Хозяйки сумели сравнять счет благодаря голу с пенальти Анны Петрик. После перерыва соперницы вновь обменялись забитыми мячами. До конца поединка ни одной из команд не удалось перевернуть ход событий и встреча так и завершилась ничьей - 2:2.

"Оболонь" в родных стенах принимала "Шахтер". Голы в этой встрече были забиты еще в первом тайме. Киевлянки первыми вышли вперед, а затем последовал ответ дончанок. До конца поединка цифры на табло больше не изменились. Следовательно, еще одна боевая ничья в туре - 1:1.

"Полесье" на своем поле встречалось с "ЭМС-Подольем". Первого гола в матче пришлось ждать аж перед самым перерывом, когда Юлия Семенюк вывела житомирянок вперед. Во второй тайме хозяйки поля не отходили от своей игры и воплотили все, что планировали. Житомирский клуб забил в ворота винничанок три гола. Гостям удалось отквитать один мяч, но на большее их не хватило. Как следствие, 4:1 в пользу "Полесья". Для житомирского коллектива это вторая победе в сезоне.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 11-й тур

6 ноября (среда)

"Ладомир" - "Колос" 0:2

"Пантеры" - "Кривбасс" 0:1

"Металлист 1925" - "Систерс" 2:2

"Оболонь" - "Шахтер" 1:1

"Полесье" - "ЭМС-Подолье" 4:1