Сегодня женская сборная Украины узнает соперников в Лиге наций-2025

Сегодня, 7 ноября состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций УЕФА среди национальных женских сборных. Начало - в 14:00 по киевскому времени.

53 команды (включая Гибралтар и Лихтенштейн, которые впервые будут участвовать в соревнованиях среди национальных женских сборных) распределены на три лиги (две - с 16 и одна - с 21 участником) на основе рейтинга квалификации Евро-2025. Сборная Украины попала в Лигу В.

Групповой этап определит, какие четыре команды из Лиги А пройдут в финальный этап (который теперь будет иметь вид двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира среди женщин 2027 года в Бразилии.

Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В - против двух лучших команд Лиги С.

Согласно решениям Исполнительного комитета УЕФА, действующим на момент жеребьевки, Украина и Беларусь не могут попасть в одну группу.

Корзины перед жеребьевкой женской Лиги наций-2025

Лига А

Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Италия.

Корзина 2: Исландия, Дания, Англия, Нидерланды.

Корзина 3: Швеция, Норвегия, Австрия, Бельгия.

Корзина 4: Португалия, Шотландия, Швейцария, Уэльс.

Лига B

Корзина 1: Финляндия, Чехия, Ирландия, Польша.

Корзина 2: Сербия, Украина, Северная Ирландия, Турция.

Корзина 3: Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словения.

Корзина 4: Румыния, Беларусь, Греция, Албания.

Лига С

Корзина 1: Словакия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Косово, Люксембург.

Корзина 2: Черногория, Грузия, Болгария, Латвия, Фарерские о-ва, Армения.

Корзина 3: Северная Македония, Эстония, Литва, Казахстан, Молдова, Кипр.

Корзина 4: Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.

Календарь матчей

Групповой этап

1-й и 2-й туры: 19-26 февраля 2025 года.

3-й и 4-й туры: 2-8 апреля 2025 года.

5-й и 6-й туры: 28 мая - 3 июня 2025 года.

Финальный этап

Жеребьевка: 6 июня 2025 года (дата уточняется).

Полуфиналы (по два матча): 22-28 октября 2025 года.

Финал/за 3-е место (по два матча): 26 ноября - 2 декабря 2025 года.

Плей-офф за повышение/понижение в классе

Жеребьевка: 6 июня 2025 года (дата уточняется).

Матчи (по два): 22-28 октября 2025 года.