Сегодня женская сборная Украины узнает соперников в Лиге наций-2025
Украинки попали в Лигу В
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сегодня, 7 ноября состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций УЕФА среди национальных женских сборных. Начало - в 14:00 по киевскому времени.
53 команды (включая Гибралтар и Лихтенштейн, которые впервые будут участвовать в соревнованиях среди национальных женских сборных) распределены на три лиги (две - с 16 и одна - с 21 участником) на основе рейтинга квалификации Евро-2025. Сборная Украины попала в Лигу В.
Групповой этап определит, какие четыре команды из Лиги А пройдут в финальный этап (который теперь будет иметь вид двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира среди женщин 2027 года в Бразилии.
Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В - против двух лучших команд Лиги С.
Согласно решениям Исполнительного комитета УЕФА, действующим на момент жеребьевки, Украина и Беларусь не могут попасть в одну группу.
Корзины перед жеребьевкой женской Лиги наций-2025
Лига А
Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Италия.
Корзина 2: Исландия, Дания, Англия, Нидерланды.
Корзина 3: Швеция, Норвегия, Австрия, Бельгия.
Корзина 4: Португалия, Шотландия, Швейцария, Уэльс.
Лига B
Корзина 1: Финляндия, Чехия, Ирландия, Польша.
Корзина 2: Сербия, Украина, Северная Ирландия, Турция.
Корзина 3: Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словения.
Корзина 4: Румыния, Беларусь, Греция, Албания.
Лига С
Корзина 1: Словакия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Косово, Люксембург.
Корзина 2: Черногория, Грузия, Болгария, Латвия, Фарерские о-ва, Армения.
Корзина 3: Северная Македония, Эстония, Литва, Казахстан, Молдова, Кипр.
Корзина 4: Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.
Календарь матчей
Групповой этап
1-й и 2-й туры: 19-26 февраля 2025 года.
3-й и 4-й туры: 2-8 апреля 2025 года.
5-й и 6-й туры: 28 мая - 3 июня 2025 года.
Финальный этап
Жеребьевка: 6 июня 2025 года (дата уточняется).
Полуфиналы (по два матча): 22-28 октября 2025 года.
Финал/за 3-е место (по два матча): 26 ноября - 2 декабря 2025 года.
Плей-офф за повышение/понижение в классе
Жеребьевка: 6 июня 2025 года (дата уточняется).
Матчи (по два): 22-28 октября 2025 года.
Популярное сейчас
- Левандовский закрепляется на третьем месте лучших бомбардиров в истории ЛЧ
- Герой Судаков, труженик Трубин и переломанный Неймар. Главные новости за 6 ноября
- "Судаков сияет там, куда Россия годами закачивала свои деньги". Шахтер – Янг Бойз. Обзор послематчевой швейцарской прессы
- Женский чемпионат. Ничья Металлиста 1925, Шахтера и победа Полесья
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО