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Женская сборная Украины получила соперниц в Лиге наций-2025

Женский футбол
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С кем сыграют?

Женская сборная Украины получила соперниц в Лиге наций-2025

Фото: пресслужба УАФ

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Сегодня, 7 ноября женская сборная Украины во время процедуры жеребьевки в Ньоне узнала своих соперников во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Участие в жеребьевке приняли 53 команды, распределенные на три лиги (две - с 16 и одна - с 21 участником) на основе рейтинга квалификации Евро-2025.

Волею жребия сборная Украины попала в группу 4 Лиги В, вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.

Групповой этап определит, какие четыре команды из Лиги А пройдут в финальный этап (который теперь будет иметь вид двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира среди женщин 2027 года в Бразилии.

Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В - против двух лучших команд Лиги С.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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