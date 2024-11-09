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Сборная Украины будет бороться за 5-е место женского ЧМ с ампутированными конечностями

Женский футбол

Команда будет пытаться завершить выступление как можно выше

Сборная Украины будет бороться за 5-е место женского ЧМ с ампутированными конечностями

Фото - УАФ

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Национальная команда в поединке за 5-8 позиции одолела Перу. В основное время футболистки обоих коллективов не смогли забить. В итоге дело дошло до серии 11-метровых ударов.

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В послематчевой лотерее "сине-желтые" пробивали более точно (2:0). Таким образом, сборная продолжит бороться за попадание в топ-5 женского мирового форума с ампутированными конечностями. Последним соперником на соревнованиях станет коллектив Англии.

Напомним, что на групповом этапе украинки встречались с Эквадором (1:2) и США (0:4), а в ¼ финала уступили Кению (0:1).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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