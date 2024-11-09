Женский чемпионат. Ворскла и Металлист 1925 добыли уверенные победы

Девятого ноября состоялись два перенесенных матча. "ЭМС-Подолье" в рамках 5-го тура принимало "Ворсклу". Гости завладели тотальным преимуществом и еще до перерыва обеспечили комфортный результат. В первом тайме полтавчанки забили четыре гола. Более того, хет-трик в свой актив записала Яна Калинина. Во второй половине игры полтавская команда закатила еще один мяч. Винничанки не смогли справиться с таким давлением и до финального свистка цифры на табло не изменились. Уверенная победа "Ворсклы" 5:0.

"Шахтер" на своем поле встречался с "Металлистом 1925" в матче 10-го тура. Заметим, что этот поединок должен был состояться неделю назад, но из-за длительной воздушной тревоги в Киеве и области была отложена. Харьковчанки активно начали игру - в течение 25 минут подопечные Владимира Пятенко забили два гола. Дубль на свой счет записала Елизавета Молодюк. После перерыва еще два мяча побывало в воротах хозяек поля. Лишь в концовке встречи дончанки удалось забить гол престижа. Итоговый счет - 4:1 в пользу "Металлиста 1925".

12 ноября состоится еще один перенесенный матч - "Пантеры" сыграют на выезде с "Ворсклой" в рамках 6-го тура.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

9 ноября (суббота)

1-й этап. 5-й тур

"ЭМС-Подолье" - "Ворскла" 0:5

1-й этап. 10-й тур

"Шахтер" - "Металлист 1925" 1:4