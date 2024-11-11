Женская сборная Украины узнала место проведения домашнего матча с Бельгией

Женская сборная Украины по футболу вышла во второй этап плей-офф квалификации Евро-2024. В двухматчевом полуфинальном противостоянии команда Владимира Пятенко одержала победу над Турцией (1:1, 2:0).

Следующей соперницей сине-желтых стала команда Бельгии, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

Первая встреча, номинально домашняя для украинок, состоится 29 ноября на стадионе "Мардан" в турецкой Анталье и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ответный матч пройдет 3 декабря в бельгийском городе Левен на стадионе "Ден Дреф" и начнется в 21:15 по Киеву.

Напомним, по итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2-го по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев. Остальные семь путевок будут разыграны во втором раунде плей-офф (матчи дома и на выезде).