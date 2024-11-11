Представительницы Украины будут судить матчи отбора девичьего Евро-2025

На матчах первого раунда отборочного турнира девичьего Евро-2025 WU-17 в группе А6, которая будет соревноваться в Испании, будут работать украинские арбитры Анастасия Романюк и Марина Стрелецкая.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Романюк будет исполнять обязанности главного арбитра, а Стрелецкая - ее ассистента на матчах Дания WU-17 - Австрия WU-17 (14 ноября) и Австрия WU-17 - Ирландия WU-17 (17 ноября).

А на игре Австрия WU-17 - Испания WU-17 (20 ноября) Романюк выступит в роли четвертого арбитра, а Стрелецкая - лайнсмена.