Представительницы Украины будут судить матчи отбора девичьего Евро-2025
Украинки рассудят поединки в группе А6
Фото - ФК Львів / Автор невідомий
На матчах первого раунда отборочного турнира девичьего Евро-2025 WU-17 в группе А6, которая будет соревноваться в Испании, будут работать украинские арбитры Анастасия Романюк и Марина Стрелецкая.
Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Романюк будет исполнять обязанности главного арбитра, а Стрелецкая - ее ассистента на матчах Дания WU-17 - Австрия WU-17 (14 ноября) и Австрия WU-17 - Ирландия WU-17 (17 ноября).
А на игре Австрия WU-17 - Испания WU-17 (20 ноября) Романюк выступит в роли четвертого арбитра, а Стрелецкая - лайнсмена.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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