Женский чемпионат. Ворскла одержала разгромную победу над Пантерами

Состоялся перенесенный матч 6-го тура 1-го этапа чемпионата Украины среди женщин, в котором встречались "Пантеры" и "Ворскла".

Полтавчанки забили быстрый гол - на 9-й минуте отличилась Ирина Котяш. В концовке первого тайма полтавская команда увеличила свое преимущество благодаря Яне Котик. После перерыва разгром продолжился, и уманчанки пропустили четыре раза - дубль на свой счет записала Ольга Осипян. Еще один гол привезла Оксана Билокур. "Пантеры" не смогли реализовать свои моменты и финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу "Ворсклы" 7:0.

Ранее "Ворскла" разгромила "ЭМС-Подолье" (5:0) в перенесенном матче 5-го тура. Черкасский коллектив не выигрывает уже семь матчей подряд.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 6-й тур

12 ноября (вторник)

"Пантеры" - "Ворскла" 0:7