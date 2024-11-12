Женский чемпионат. Ворскла одержала разгромную победу над Пантерами
Команды сыграли перенесенный матч 6-го тура
Фото: ФК Ворскла
Состоялся перенесенный матч 6-го тура 1-го этапа чемпионата Украины среди женщин, в котором встречались "Пантеры" и "Ворскла".
Полтавчанки забили быстрый гол - на 9-й минуте отличилась Ирина Котяш. В концовке первого тайма полтавская команда увеличила свое преимущество благодаря Яне Котик. После перерыва разгром продолжился, и уманчанки пропустили четыре раза - дубль на свой счет записала Ольга Осипян. Еще один гол привезла Оксана Билокур. "Пантеры" не смогли реализовать свои моменты и финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу "Ворсклы" 7:0.
Ранее "Ворскла" разгромила "ЭМС-Подолье" (5:0) в перенесенном матче 5-го тура. Черкасский коллектив не выигрывает уже семь матчей подряд.
Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25
1-й этап. 6-й тур
12 ноября (вторник)
"Пантеры" - "Ворскла" 0:7
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