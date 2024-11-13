Женский Кубок Украины. Оболонь сыграет против Металлиста 1925, Полесье примет Ворсклу
Еще два поединка перенесены на весеннюю часть
Фото: facebook.com/m1925wfc
На этой неделе будут сыграны два матча 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25. "Оболонь" примет "Металлист 1925", а "Ворскла" отправится в гости к "Полесью".
Еще два поединка "Колос" - "Кривбасс" и "Ладомир" - "Систерс", перенесены на весеннюю часть из-за участия значительного количества игроков в составах женских сборных команд Украины.
Стоит напомнить, что 31-й розыгрыш национального кубка начался с предварительного этапа, участие в котором приняли 7 клубов Высшей лиги и 1 коллектив Первой лиги. По результатам первого раунда соревнований четыре победителя присоединились к представителям высшего дивизиона, которые по итогам выступлений в прошлом сезоне заняли самые высокие места.
"Оболонь" на предварительном этапе одолела "Шахтер". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались киевлянки 3:2. "Металлист 1925" начнет свой путь с 1/4 финала. В чемпионате команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, поэтому фаворит в данной встрече очевиден. Харьковчанки демонстрируют высокую результативность, оступившись лишь трижды - 2 ничьи и 1 поражение. "Оболонь" ничем порадовать не может. Киевлянки еще ни разу не выигрывали в чемпионате. Лишь две ничьи они смогли записать в свой актив. В текущей кампании соперницы уже провели поединок, который завершился разгромной победой харьковской команды со счетом 5:0.
"Полесье" пробилось в четвертьфинал, обыграв "Пантер" благодаря хет-трику Юлии Семенюк (3:1). "Ворскла" - действующий чемпион и обладатель Кубка Украины, автоматически прошла. В нынешнем розыгрыше чемпионата житомирянки выглядят не слишком внушительно. У них лишь одна победа в пяти последних матчах. Полтавский клуб идет без поражений. К тому же полтавчанки отличаются надежной защитой и эффективным нападением. В активе команды 41 забитый гол и 0 пропущенных мячей. А вот житомирский клуб как раз таки пропустил наибольшее количество голов - 40. В сентябре команды встречались в рамках 7-го тура. Тогда крупную победу одержала "Ворскла" - 7:0.
Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. 1/4 финала
14 ноября (четверг)
"Оболонь" - "Металлист 1925" 13:00
16 ноября (суббота)
"Полесье" - "Ворскла" 15:00
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