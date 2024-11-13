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Женский Кубок Украины. Оболонь сыграет против Металлиста 1925, Полесье примет Ворсклу

Женский футбол

Еще два поединка перенесены на весеннюю часть

Женский Кубок Украины. Оболонь сыграет против Металлиста 1925, Полесье примет Ворсклу

Фото: facebook.com/m1925wfc

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе будут сыграны два матча 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25. "Оболонь" примет "Металлист 1925", а "Ворскла" отправится в гости к "Полесью".

Еще два поединка "Колос" - "Кривбасс" и "Ладомир" - "Систерс", перенесены на весеннюю часть из-за участия значительного количества игроков в составах женских сборных команд Украины.

Стоит напомнить, что 31-й розыгрыш национального кубка начался с предварительного этапа, участие в котором приняли 7 клубов Высшей лиги и 1 коллектив Первой лиги. По результатам первого раунда соревнований четыре победителя присоединились к представителям высшего дивизиона, которые по итогам выступлений в прошлом сезоне заняли самые высокие места.

"Оболонь" на предварительном этапе одолела "Шахтер". Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались киевлянки 3:2. "Металлист 1925" начнет свой путь с 1/4 финала. В чемпионате команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, поэтому фаворит в данной встрече очевиден. Харьковчанки демонстрируют высокую результативность, оступившись лишь трижды - 2 ничьи и 1 поражение. "Оболонь" ничем порадовать не может. Киевлянки еще ни разу не выигрывали в чемпионате. Лишь две ничьи они смогли записать в свой актив. В текущей кампании соперницы уже провели поединок, который завершился разгромной победой харьковской команды со счетом 5:0.

"Полесье" пробилось в четвертьфинал, обыграв "Пантер" благодаря хет-трику Юлии Семенюк (3:1). "Ворскла" - действующий чемпион и обладатель Кубка Украины, автоматически прошла. В нынешнем розыгрыше чемпионата житомирянки выглядят не слишком внушительно. У них лишь одна победа в пяти последних матчах. Полтавский клуб идет без поражений. К тому же полтавчанки отличаются надежной защитой и эффективным нападением. В активе команды 41 забитый гол и 0 пропущенных мячей. А вот житомирский клуб как раз таки пропустил наибольшее количество голов - 40. В сентябре команды встречались в рамках 7-го тура. Тогда крупную победу одержала "Ворскла" - 7:0.

Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. 1/4 финала

14 ноября (четверг)

"Оболонь" - "Металлист 1925" 13:00

16 ноября (суббота)

"Полесье" - "Ворскла" 15:00

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