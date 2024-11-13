Сборная Украины разгромно уступила Испании в первом туре
Сильный соперник был и ошибки
Фото - Асоціація пляжного футболу України
Сборная Украины разгромно уступила Испании в первом туре Neom Beach Soccer Cup 2024.
Украина открыла счет на 5-й минуте. После розыгрыша углового здорово сыграла Юлия Костюк.
Но затем Испания отыгралась. Перед первым перерывом соперницы сравняли счет. Далее испанцы получили право на пенальти. Украинки забили автогол и допускали ошибки в защите.
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Во втором туре Украина сыграет с Англией 14 ноября. Начало матча - в 13:45.
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Источник:Асоціація пляжного футболу України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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