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Женская сборная Украины по пляжному футболу разгромно уступила Испании в первом туре

Женский футбол
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Сильный соперник был и ошибки

Женская сборная Украины по пляжному футболу разгромно уступила Испании в первом туре

Фото - УАФ

Новина українською

Сборная Украины разгромно уступила Испании в первом туре Neom Beach Soccer Cup 2024.

Украина открыла счет на 5-й минуте. После розыгрыша углового здорово сыграла Юлия Костюк.

Но затем Испания отыгралась. Перед первым перерывом соперницы сравняли счет. Далее испанки получили право на пенальти. Украинки забили автогол и допускали ошибки в защите.

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Во втором туре Украина сыграет с Англией 14 ноября. Начало матча - в 13:45.

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Источник:
Асоціація пляжного футболу України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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