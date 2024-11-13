Женская сборная Украины по пляжному футболу разгромно уступила Испании в первом туре

Сборная Украины разгромно уступила Испании в первом туре Neom Beach Soccer Cup 2024.

Украина открыла счет на 5-й минуте. После розыгрыша углового здорово сыграла Юлия Костюк.

Но затем Испания отыгралась. Перед первым перерывом соперницы сравняли счет. Далее испанки получили право на пенальти. Украинки забили автогол и допускали ошибки в защите.

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Во втором туре Украина сыграет с Англией 14 ноября. Начало матча - в 13:45.