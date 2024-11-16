Женский Кубок Украины. Определились первые полуфиналисты
Команды разгромили своих соперниц
Фото: facebook.com/m1925wfc
14 и 16 ноября состоялись два матча Кубка Украины среди женщин. Напомню, что еще два поединка ("Колос" - "Кривбасс" и "Ладомир" - "Систерс") перенесены на весеннюю часть.
"Оболонь" принимала "Металлист 1925". Фаворит этой пары был очевиден. Уже на 5-й минуте харьковчанки вышли вперед усилиями Тамилы Химич. До перерыва счет не изменился, а вот во втором тайме гости активизировались. Как результат - мяч трижды побывал в сетке ворот киевской команды. Хозяева поля не смогли ответить даже голом престижа. В итоге "Металлист 1925" одержал победу со счетом 4:0 и пробился в полуфинал.
"Ворскла" играла в гостях у "Полесья". Сенсации не произошло и в этой паре. С самого начала поединка полтавчанки взяли инициативу в свои руки, что привело к быстрому голу. На 11-й минуте свой момент реализовала Ирина Подольская. Под занавес первого тайма гости отгрузили в ворота хозяек еще два мяча. После перерыва игра развивалась по схожему сценарию. Полтавский клуб забил еще дважды, установив окончательный счет - 5:0. И соответственно, "Ворскла" стала второй полуфиналисткой Кубка.
Кубок Украины по футболу среди женских клубов-2024/25. 1/4 финала
14 ноября (четверг)
"Оболонь" - "Металлист 1925" 0:4
16 ноября (суббота)
"Полесье" - "Ворскла" 0:5
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"Колос" - "Кривбасс"
"Ладомир" - "Систерс"
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