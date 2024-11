В женском Эль Классико Барселона разгромила Реал. Последний гол матча отражает разный уровень соперниц

В рамках 10-го тура испанской Лиги Ф каталонский гранд уверенно обыграл принципиального оппонента в столице на стадионе Альфредо ди Стефано (4:0). Еще до перерыва "сине-гранатовые" установили счет 3:0.

Гости чаще пробивали по воротам (22-6) и доминировали в контроле (74%). Последний мяч в исполнении полузащитницы Алексии Путельяс продемонстрировал, насколько сейчас команды находятся на разных уровнях.

???? QUEEN OF THE CLASICO



Alexia makes it 4-0 against Real Madrid in stunning fashion.



Watch live for free on DAZN ▶️ https://t.co/dIfKpURfZv#LigaF pic.twitter.com/Fe0Wv8Wh0n