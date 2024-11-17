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В женском Эль Классико Барселона разгромила Реал. Последний гол матча отражает разный уровень соперниц

Женский футбол

Взяли пример с мужской команды и также одержали уверенную победу

В женском Эль Классико Барселона разгромила Реал. Последний гол матча отражает разный уровень соперниц

Фото - FC Barcelona Femení

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В рамках 10-го тура испанской Лиги Ф каталонский гранд уверенно обыграл принципиального оппонента в столице на стадионе Альфредо ди Стефано (4:0). Еще до перерыва "сине-гранатовые" установили счет 3:0.

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Гости чаще пробивали по воротам (22-6) и доминировали в контроле (74%). Последний мяч в исполнении полузащитницы Алексии Путельяс продемонстрировал, насколько сейчас команды находятся на разных уровнях.

"Барселона" возглавляет таблицу и набрала 100% очков, забив 47 голов в десяти поединках. "Реал" – второй (22 балла).

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Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
DAZN Women's Football
Опубликовал: Александр Симченко
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