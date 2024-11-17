В женском Эль Классико Барселона разгромила Реал. Последний гол матча отражает разный уровень соперниц
Взяли пример с мужской команды и также одержали уверенную победу
Фото - FC Barcelona Femení
В рамках 10-го тура испанской Лиги Ф каталонский гранд уверенно обыграл принципиального оппонента в столице на стадионе Альфредо ди Стефано (4:0). Еще до перерыва "сине-гранатовые" установили счет 3:0.
Гости чаще пробивали по воротам (22-6) и доминировали в контроле (74%). Последний мяч в исполнении полузащитницы Алексии Путельяс продемонстрировал, насколько сейчас команды находятся на разных уровнях.
???? QUEEN OF THE CLASICO— DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) November 16, 2024
Alexia makes it 4-0 against Real Madrid in stunning fashion.
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"Барселона" возглавляет таблицу и набрала 100% очков, забив 47 голов в десяти поединках. "Реал" – второй (22 балла).
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