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Украинка получила назначение на матч женской Лиги чемпионов

Женский футбол

Светлана Грушко будет работать на поединке "Вольфсбург" - "Галатасарай"

Украинка получила назначение на матч женской Лиги чемпионов

Фото: УАФ

Новина українською

На матче 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов-2024/2025 "Вольфсбург" (Германия) - "Галатасарай" (Турция) будет работать украинский арбитр. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой УЕФА.

Наша соотечественница Светлана Грушко будет исполнять обязанности одного из лайнсменов в интернациональной бригаде македонского арбитра Иваны Пройковской.

Матч состоится в среду, 20 ноября. Начало - в 19:45.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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