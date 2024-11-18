Украинка получила назначение на матч женской Лиги чемпионов

На матче 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов-2024/2025 "Вольфсбург" (Германия) - "Галатасарай" (Турция) будет работать украинский арбитр. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой УЕФА.

Наша соотечественница Светлана Грушко будет исполнять обязанности одного из лайнсменов в интернациональной бригаде македонского арбитра Иваны Пройковской.

Матч состоится в среду, 20 ноября. Начало - в 19:45.