Женская сборная Украины назвала состав на раунд плей-офф отбора к Евро-2025
В состав попали 24 футболистки
Фото: пресслужба УАФ
Женская сборная Украины назвала состав на раунд плей-офф отбора к Евро-2025.
Главный тренер женской сборной Владимир Пятенко объявил 24 футболистки, которые попали в заявку на матч против сборной Бельгии в плей-офф.
Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Келюшик ("Колос" Ковалевка), Дарья Бондарчук ("Металлист 1925" Харьков);
Защитницы: Екатерина Корсун ("Ворскла" Полтава), Яна Котик ("Ворскла" Полтава), Ирина Подольская ("Ворскла" Полтава), Марина Шайнюк ("Ворскла" Полтава), Дарья Апанащенко ("Металлист 1925" Харьков), Ольга Басанская ("Металлист 1925" Харьков), Любовь Шматко ("Фомгет", Турция), Яна Деркач ("Фомгет", Турция);
Полузащитницы: Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Вероника Андрухив ("Колос" Ковалевка), Даяна Семкив ("Колос" Ковалевка), Яна Калинина ("Ворскла" Полтава), Тамила Химич ("Металлист 1925" Харьков), Юлия Шевчук ("Металлист 1925" Харьков), Натия Панцулая ("Металлист 1925" Харьков), Анна Петрик ("Металлист 1925" Харьков), Николь Козлова ("Глазго Сити", Шотландия), Яна Малахова ("Мура Нона", Словения);
Нападающие: Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Лилль", Франция).
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Матчи состоятся 29 ноября и 3 декабря.
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