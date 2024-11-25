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Украинки получили назначения на матчи отбора Евро-2025 WU-19

Женский футбол

Представительницы Украины будут работать на матчах на Кипре

Украинки получили назначения на матчи отбора Евро-2025 WU-19

Фото: fc.if.ua

Новина українською

Два украинских арбитра, Кристина Козорог и Ирина Чайка, будут работать на поединках первого раунда отбора к Евро-2025 (WU-19) в группе В5, которые будут проходить на Кипре.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Козорог будет выступать в роли главного арбитра, а Чайка - одной из ее ассистенток на матчах Швейцария (WU-19) - Азербайджан (WU-19) (26 ноября) и Азербайджан (WU-19) - Кипр (WU-19) (2 декабря).

На игре Швейцария (WU-19) - Кипр (WU-19) (29 ноября) Кристина будет исполнять обязанности четвертого арбитра, а Ирина - одного из лайнсменов.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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