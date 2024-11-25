Украинки получили назначения на матчи отбора Евро-2025 WU-19

Два украинских арбитра, Кристина Козорог и Ирина Чайка, будут работать на поединках первого раунда отбора к Евро-2025 (WU-19) в группе В5, которые будут проходить на Кипре.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Козорог будет выступать в роли главного арбитра, а Чайка - одной из ее ассистенток на матчах Швейцария (WU-19) - Азербайджан (WU-19) (26 ноября) и Азербайджан (WU-19) - Кипр (WU-19) (2 декабря).

На игре Швейцария (WU-19) - Кипр (WU-19) (29 ноября) Кристина будет исполнять обязанности четвертого арбитра, а Ирина - одного из лайнсменов.