Украинки получили назначения на матчи отбора Евро-2025 WU-19
Представительницы Украины будут работать на матчах на Кипре
Фото: fc.if.ua
Два украинских арбитра, Кристина Козорог и Ирина Чайка, будут работать на поединках первого раунда отбора к Евро-2025 (WU-19) в группе В5, которые будут проходить на Кипре.
Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Козорог будет выступать в роли главного арбитра, а Чайка - одной из ее ассистенток на матчах Швейцария (WU-19) - Азербайджан (WU-19) (26 ноября) и Азербайджан (WU-19) - Кипр (WU-19) (2 декабря).
На игре Швейцария (WU-19) - Кипр (WU-19) (29 ноября) Кристина будет исполнять обязанности четвертого арбитра, а Ирина - одного из лайнсменов.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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