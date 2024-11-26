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Пятенко сделал замену в заявке сборной Украины перед матчами с Бельгией

Женский футбол
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Вместо травмированной Яны Деркач вызвали Лесю Ольхову

Пятенко сделал замену в заявке сборной Украины перед матчами с Бельгией

Фото: УАФ/ Автор - Оксана Васильєва

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Женская сборная Украины по футболу завершает подготовку к первому матчу плей-офф отбора к Евро-2025 с командой Бельгии.

Как сообщает Sport.ua, в составе сине-желтых произошло изменение. Яна Деркач, которая выступает за турецкий клуб "Фомгет", получила травму в последне туре чемпионата Турции.

Вместо нее в сборную была вызвана Леся Ольхова из харьковского "Металлиста 1925".

Напомним, подопечные Владимира Пятенко будут принимать команду Бельгии в Анталье 29 ноября, а 1 декабря отправятся на ответный матч, который пройдет 3 декабря в Левене.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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