Пятенко сделал замену в заявке женской сборной Украины перед матчами с Бельгией

Женская сборная Украины по футболу завершает подготовку к первому матчу плей-офф отбора к Евро-2025 с командой Бельгии.

Как сообщает Sport.ua, в составе сине-желтых произошло изменение. Яна Деркач, которая выступает за турецкий клуб "Фомгет", получила травму в последне туре чемпионата Турции.

Вместо нее в сборную была вызвана Леся Ольхова из харьковского "Металлиста 1925".

Напомним, подопечные Владимира Пятенко будут принимать команду Бельгии в Анталье 29 ноября, а 1 декабря отправятся на ответный матч, который пройдет 3 декабря в Левене.