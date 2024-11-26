А наши парни так умеют? Супер-гол футболистки сборной Украины U-19. Видео гола

Футболистка сборной Украины U-19 забила супер-гол.

Женская сборная Украины играет против сборной Армении в квалификации к женскому молодёжному Евро-2025. Полузащитница "Кривбасса" и молодёжной женской сборной Украины Анастасия Стахнюк дальним ударом забила мяч в ворота соперников и открыла счёт.

УАФ выложила видео

Украина попала в группу 6 Лиги B и встретится с Арменией и Израилем. Победитель группы попадёт во второй раунд Лиги А.

Второе место попадёт в рейтинг вторых мест, лучшая сборная которого также пройдёт в Лигу А.

Третье место продолжит свои выступления в Лиге B.