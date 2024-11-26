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А наши парни так умеют? Супер-гол футболистки сборной Украины U-19. Видео гола

Женский футбол

Красота!

А наши парни так умеют? Супер-гол футболистки сборной Украины U-19. Видео гола

УАФ

Новина українською

Футболистка сборной Украины U-19 забила супер-гол.

Женская сборная Украины играет против сборной Армении в квалификации к женскому молодёжному Евро-2025. Полузащитница "Кривбасса" и молодёжной женской сборной Украины Анастасия Стахнюк дальним ударом забила мяч в ворота соперников и открыла счёт.

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Украина попала в группу 6 Лиги B и встретится с Арменией и Израилем. Победитель группы попадёт во второй раунд Лиги А.

Второе место попадёт в рейтинг вторых мест, лучшая сборная которого также пройдёт в Лигу А.

Третье место продолжит свои выступления в Лиге B.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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