Коуч женской сборной Украины накануне матча с Бельгией: У моих подопечных есть свои козыри

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о подготовке команды к первому матчу второго этапа плей-офф отбора к финальной части Евро-2025 с Бельгией.

- Мы проводим заключительный этап подготовки в Анталье с 20 ноября, но лишь в понедельник вечером собрались в полном составе - приехали легионерки. К сожалению, в последнем туре чемпионата Турции травмировалась Яна Деркач, выступающая за "Фомгет", и пришлось срочно вызвать на замену Лесю Ольхову из "Металлиста 1925".

- Погодные условия позволяют качественно проводить тренировочный процесс?

- Грех жаловаться, после нашего приезда немного мешал сильный ветер, но в последние дни - тепло, солнечно и никаких проблем.

- Какой информацией о бельгийках владеете?

- Почти все сборницы выступают за рубежом. У своих владений команда действует с опорным полузащитником, на чужой половине поля использует атакующую схему 4-3-3. Бельгийки довольно плотно играют в переходной фазе, есть у них на вооружении и вертикальные передачи. Но хотя они занимают более высокое место в табели о рангах, у моих подопечных есть свои козыри, и мы собираемся играть только на победу.

- У поединков плей-офф своя специфика...

- Да, здесь нет времени на раскачку, нужен максимальный настрой, следует учесть каждую мелочь. Потому что возможности исправить ошибки, которые будут в первом поединке, можно не дождаться. Убежден, что девушки это прекрасно осознают, поэтому настрой - боевой.

- Из-за российской агрессии украинская сборная вынуждена принимать соперников за рубежом. Рассчитываете ли вы на свою группу поддержки в Анталье?

- Да, я владею информацией, что нас собираются поддержать те украинские переселенцы, которые сейчас находятся в Турции. Придут и гребцы сборной Украины, которые в эти дни проводят здесь подготовку к новому сезону. Постараемся не разочаровать, - сказал Пятенко в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, матчи состоятся 29 ноября и 3 декабря.