Украинка будет судить матч плей-офф отбора женского Евро-2025

Украинка Светлана Грушко будет работать ассистентом арбитра в интернациональной судейской бригаде на первом матче плей-офф отбора женского Евро-2025 Португалия - Чехия. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром встречи выступит представительница Италии Сильвия Гасперотти. Еще одним лайнсменом будет работать ее соотечественница Вероника Мартинелли, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять также итальянка Мария Маротта.

Матч состоится в пятницу, 29 ноября в Порту.