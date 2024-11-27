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Украинка будет судить матч плей-офф отбора женского Евро-2025

Женский футбол

Светлана Грушко получила роль ассистента арбитра

Украинка будет судить матч плей-офф отбора женского Евро-2025

Фото: УАФ

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Украинка Светлана Грушко будет работать ассистентом арбитра в интернациональной судейской бригаде на первом матче плей-офф отбора женского Евро-2025 Португалия - Чехия. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром встречи выступит представительница Италии Сильвия Гасперотти. Еще одним лайнсменом будет работать ее соотечественница Вероника Мартинелли, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять также итальянка Мария Маротта.

Матч состоится в пятницу, 29 ноября в Порту.

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Женский Евро-2025 Светлана Грушко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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