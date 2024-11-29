Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 2-го раунда квалификации женского Евро-2025

Сегодня, 29 ноября, женская сборная Украины проведет первый матч второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 против Бельгии.

В первом раунде квалификации подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). Теперь на втором этапе сине-желтые соревноваться за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по Киеву. Смотреть прямую трансляцию матча можно на YouTube-канале УАФ и Суспільне Спорт.

Второй раунд плей-офф отбора на Евро-2025. Первый матч

29.11.2024

Анталья, "Мардан"

Украина 19:00 Бельгия

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт