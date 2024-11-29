Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 2-го раунда квалификации женского Евро-2025
Украина - Бельгия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.11.2024 ⋇ Женский футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: womensfootball.com.ua
Сегодня, 29 ноября, женская сборная Украины проведет первый матч второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 против Бельгии.
В первом раунде квалификации подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). Теперь на втором этапе сине-желтые соревноваться за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по Киеву. Смотреть прямую трансляцию матча можно на YouTube-канале УАФ и Суспільне Спорт.
Второй раунд плей-офф отбора на Евро-2025. Первый матч
29.11.2024
Анталья, "Мардан"
Украина 19:00 Бельгия
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт
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