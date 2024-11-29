WU-19: В первом раунде отбора к Евро-2025 сборная Украины сыграла вничью с Израилем

Сегодня, 29 ноября в Ереване молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против Израиля завершила выступление в первом раунде отбора Евро-2025 в Лиге В.

Три дня назад в рамках группы подопечные Натальи Игнатович одолели хозяек из Армении (2:0). Теперь же украинская команда проводила поединок против израильских сверстниц.

В случае победу наша команда досрочно занимала первое место, но обыграть израильтянок не смогла.

Первый тайм прошел без голов, а после перерыва команды обменялись голами - поединок завершился ничьей - 1:1.

Окончательная позиция сине-желтых в группе определится после матча Израиль - Армения, который пройдет 2 декабря. Добавим, что жеребьевка второго раунда отбора состоится 6 декабря.

Украина (WU-19) - Израиль (WU-19) 1:1

Голы: Заборовец (72, с пенальти) - Воркоу (50).

Украина (WU-19): Калинчук, Краснобородько, Боровская, Яремчук, Игнатенко, Тарасенко (Голованчук, 81), Заборовец, Стахнюк (Мигаль, 72), Белова, Марценюк, Птицина (Тарасюк, 46)