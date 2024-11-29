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Женская сборная Украины проиграла Бельгии в первом матче плей-офф отбора Евро-2025

Женский футбол
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Ответный матч - 3 декабря

Женская сборная Украины проиграла Бельгии в первом матче плей-офф отбора Евро-2025

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 29 ноября, женская сборная Украины провела свой первый матч второго раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 года против Бельгии.

Номинально домашнюю встречу наша команда проводила в турецкой Анталье.

Несмотря на момент для нашей команды уже на 1-й минуте, Бельгия лучше провела первый тайм, больше играла в атаку, и закономерно повела в счете - ван Керкговен после подачи с фланга головой отправила мяч в сетку.

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Второй тайм бельгийки уже больше по счету, а в компенсированное время после контратаки удвоили свое преимущество.

0:2, и в ответном матче в Бельгии, который пройдет 3 декабря, нашим девушкам предстоит невероятно сложная задача.

Евро-2025 среди женских команд. Отбор. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

Украина - Бельгия 0:2

Голы: ван Керкговен (21), Вулларт (90+3).

Украина: Келюшик, Петрик, Котик, Шматко (к), Басанская, Семков, Гирин (Козлова, 76), Андрухов (Малахова, 89), Химич, Овдийчук, Кравчук (Глущенко, 70).

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