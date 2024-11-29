Женская сборная Украины проиграла Бельгии в первом матче плей-офф отбора Евро-2025
Ответный матч - 3 декабря
uaf.ua
В пятницу, 29 ноября, женская сборная Украины провела свой первый матч второго раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 года против Бельгии.
Номинально домашнюю встречу наша команда проводила в турецкой Анталье.
Несмотря на момент для нашей команды уже на 1-й минуте, Бельгия лучше провела первый тайм, больше играла в атаку, и закономерно повела в счете - ван Керкговен после подачи с фланга головой отправила мяч в сетку.
Второй тайм бельгийки уже больше по счету, а в компенсированное время после контратаки удвоили свое преимущество.
0:2, и в ответном матче в Бельгии, который пройдет 3 декабря, нашим девушкам предстоит невероятно сложная задача.
Евро-2025 среди женских команд. Отбор. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
Украина - Бельгия 0:2
Голы: ван Керкговен (21), Вулларт (90+3).
Украина: Келюшик, Петрик, Котик, Шматко (к), Басанская, Семков, Гирин (Козлова, 76), Андрухов (Малахова, 89), Химич, Овдийчук, Кравчук (Глущенко, 70).
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