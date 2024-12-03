Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 2-го раунда квалификации женского Евро-2025
Бельгия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.12.2024 ⋇ Женский футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сегодня, 3 декабря, женская сборная Украины проведет ответный матч второго раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 против Бельгии.
В первом поединке украинки уступили со счетом 0:2. Теперь, чтобы выйти на Евро, нашей команде необходимо забить как минимум три мяча. Задача не из простых.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:15 по Киеву. Смотреть прямую трансляцию матча можно на YouTube-канале УАФ и Суспільне Спорт.
Второй раунд плей-офф отбора на Евро-2025. Ответный матч
03.12.2024
Левен, "Ден Дреф"
Бельгия 21:15 Украина
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт
Трансляция матча Бельгия - УкраинаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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