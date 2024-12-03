Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 2-го раунда квалификации женского Евро-2025

Сегодня, 3 декабря, женская сборная Украины проведет ответный матч второго раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 против Бельгии.

В первом поединке украинки уступили со счетом 0:2. Теперь, чтобы выйти на Евро, нашей команде необходимо забить как минимум три мяча. Задача не из простых.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:15 по Киеву. Смотреть прямую трансляцию матча можно на YouTube-канале УАФ и Суспільне Спорт.

Второй раунд плей-офф отбора на Евро-2025. Ответный матч

03.12.2024

Левен, "Ден Дреф"

Бельгия 21:15 Украина

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне спорт