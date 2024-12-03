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На Евро не едем. Женская сборная Украины в стыках без шансов проиграла Бельгии

Женский футбол
Обновлено

Соперницы объективно сильнее

На Евро не едем. Женская сборная Украины в стыках без шансов проиграла Бельгии

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины провела ответный матч второго раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 года против команды Бельгии.

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В первом раунде в условно домашнем матче наша команда проиграла 0:2.

Второй матч бельгийки играли с позиции силы - в первом тайме голов не было, но после перерыва хозяйки реализовали свое преимущество – 2:1.

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Бельгия - Украина 2:1
Первый матч - 2:0
Голы: Толоба (67), Вулларт (90) - Шматко (79).
Украина: Келюшик, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Петя, Андрухов (Гирин, 46), Химич, Семков (Панцулая, 76), Овдийчук, Калинина (Козлова, 68), Кравчук (Глущенко, 76).
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