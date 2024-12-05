Пятенко: Отыграть фору в два гола против Бельгии было очень сложно
Женская сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2025
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко оценил выступление команды в поединках второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 против Бельгии (0:2, 1:2), по итогам которых украинки не сумели пробиться в финальную часть чемпионата.
- Надо признать, украинская сборная значительно ухудшила свои шансы пробиться на Евро уже после первого матча с бельгийками в турецкой Анталье, когда сами не забили, хотя голевые моменты создали, и пропустили необязательный второй мяч в компенсированное время. Видимо, сказалось то, что украинки выступали не в оптимальном составе. Отыграть фору в два гола в гостях с соперницами, которые значительно выше располагаются в мировом рейтинге, очень сложно.
- И все же в ответном матче в Левене украинки сумели дать бой оппоненткам...
- Своевременным было возвращение в строй после повреждения капитана сборной Дарьи Апанащенко, немного изменили тактические построения, сделав акцент на активности в третьей зоне, что усложнило бельгийка контроль мяча.
На мой взгляд, в Левене украинки не заслуживали поражения, и обидно, что снова пропустили в компенсированное время, когда хозяйки воспользовались свободным пространством на левом фланге нашей защиты. Под занавес поединка очень хотелось вырвать победу, поэтому и наступали большими силами. Риск не оправдался.
- Если проанализировать оба поединка, то в чем украинки преобладали бельгиек, а в каких компонентах уступали?
- По объему проделанной работы на поле - преобладали, по интенсивности, умению действовать в отборе где-то было равновесие. В чем хозяйки были лучше, так это по исполнительскому мастерству, что сказалось в реализации голевых моментов. Вспомним хотя бы, после каких изысканных комбинаций соперницы забивали в Левене.
Это можно объяснить тем, что в Бельгии несколько иной подход к развитию женского футбола. Там девушки до 14 лет выступают в одной команде с ребятами и за этот период получают навыки, которые значительно разнообразят их подготовку.
- Как бы вы в целом оценили выступление украинок в отчетной кампании?
- Считаю, что девушки выступили хорошо, хотя и не пробились в финальную часть Евро. Убежден, что накопленный международный опыт пригодится уже вскоре - в Лиге наций, - сказал Пятенко в комментарии УАФ.
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