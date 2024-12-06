  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Сборные Украины WU-17 и WU-19 узнали соперников во 2-м раунде отбора Евро-2025
В тренде

Сборные Украины WU-17 и WU-19 узнали соперников во 2-м раунде отбора Евро-2025

Женский футбол

Даже тут командам выпала Бельгия

Сборные Украины WU-17 и WU-19 узнали соперников во 2-м раунде отбора Евро-2025

Фото: uefa.com

Новина українською

Женские сборные Украины разных возрастов узнали соперниц во втором раунде отбора Евро-2025.

Девичья сборная WU-17 будет бороться за путевку на чемпионат Европы, который будут принимать Фарерские острова. Украинки будут играть против Испании, Бельгии и Исландии. Лишь победитель группы квалифицируется на Евро.

Напомним, девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

Молодежная сборная WU-19 будет играть за право выступать на чемпионате Европы, который пройдет в Польше. Украинки будут играть против Австрии, Бельгии и Англии. Лишь победитель группы квалифицируется на Евро.

Напомним, молодежная женская сборная Украины WU-19 тоже удачно провела первый раунд Лиги В, выиграв свою группу и получив повышение в Лигу А.

По теме
yellow-arrow
Пятенко: Отыграть фору в два гола против Бельгии было очень сложно
yellow-arrow
На Евро не едем. Женская сборная Украины в стыках без шансов проиграла Бельгии
yellow-arrow
Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 2-го раунда квалификации женского Евро-2025
Украина WU-17
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости