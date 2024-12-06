Сборные Украины WU-17 и WU-19 узнали соперников во 2-м раунде отбора Евро-2025

Женские сборные Украины разных возрастов узнали соперниц во втором раунде отбора Евро-2025.

Девичья сборная WU-17 будет бороться за путевку на чемпионат Европы, который будут принимать Фарерские острова. Украинки будут играть против Испании, Бельгии и Исландии. Лишь победитель группы квалифицируется на Евро.

Напомним, девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

Молодежная сборная WU-19 будет играть за право выступать на чемпионате Европы, который пройдет в Польше. Украинки будут играть против Австрии, Бельгии и Англии. Лишь победитель группы квалифицируется на Евро.

Напомним, молодежная женская сборная Украины WU-19 тоже удачно провела первый раунд Лиги В, выиграв свою группу и получив повышение в Лигу А.