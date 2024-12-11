Украинка будет работать на матче с участием Барселоны в женской Лиге чемпионов

На матче 5-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов-2024/2025 "Хаммарбю" (Швеция) - "Барселона" (Испания) будет работать украинский арбитр. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Наша соотечественница Светлана Грушко будет исполнять обязанности одного из лайнсменов в бригаде, которую возглавит венгерка Каталина Кулчсар.

Матч состоится в четверг, 12 декабря. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.