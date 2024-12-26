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Четыре женских украинских клуба попали в топ-100 рейтинга УЕФА

Женский футбол
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Четыре женских украинских клуба попали в топ-100 рейтинга УЕФА

Фото: facebook.com/m1925wfc

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УЕФА обнародовал клубный рейтинг среди женских команд к концу 2024 года. В топ-100 попали четыре представителя Украины - "Ворскла", "Металлист 1925", "Колос" и "Кривбасс".

Полтавки поднялись на 13 ступенек (26), харьковчанки опустились на восемь позиций (53), ковалевские футболистки занимают 87-е место, а криворожанки 88-е (минус одна строчка).

Отметим, что от Украины участие в женской Лиге чемпионов-2024/2025 приняли два клуба. "Ворскла" уступила шотландскому "Селтику" (0:1, 0 :2), а "Колос" завершил свое выступление в первом раунде, где в группе 1 Пути представителей лиг уступил нидерландскому "Аяксу" (1:4) и датскому "Брондбю" ( 1:2).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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