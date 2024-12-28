В шаге от топ-10. Какое место занимает Украина в таблице коэффициентов УЕФА для женских клубов?
Обновленная статистика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА обновил данные таблицы коэффициентов для женских клубов. По состоянию на конец 2024 года Украина занимает 12-ю строчку в этом рейтинге.
В этом сезоне "Ворскла" в женской Лиге чемпионов дошла до второго раунда, где проиграла шотландскому "Селтику". "Колос" же остановился в первом раунде: проиграл в группе "Аяксу" и "Брондбю".
Таблица коэффициентов УЕФА для женских клубов
|
Страна
|
Коэффициент
|
1. Франция
|
65,999
|
2. Англия
|
64,165
|
3. Испания
|
62,999
|
4. Германия
|
61,332
|
5. Италия
|
38,000
|
6. Португалия
|
33,000
|
7. Швеция
|
24,665
|
8. Норвегия
|
23,000
|
9. Нидерланды
|
21,000
|
10. Австрия
|
20,750
|
---
|
---
|
12. Украина
|
19,000
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Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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