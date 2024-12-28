  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. В шаге от топ-10. Какое место занимает Украина в таблице коэффициентов УЕФА для женских клубов?
В тренде

В шаге от топ-10. Какое место занимает Украина в таблице коэффициентов УЕФА для женских клубов?

Женский футбол

Обновленная статистика

В шаге от топ-10. Какое место занимает Украина в таблице коэффициентов УЕФА для женских клубов?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА обновил данные таблицы коэффициентов для женских клубов. По состоянию на конец 2024 года Украина занимает 12-ю строчку в этом рейтинге.

В этом сезоне "Ворскла" в женской Лиге чемпионов дошла до второго раунда, где проиграла шотландскому "Селтику". "Колос" же остановился в первом раунде: проиграл в группе "Аяксу" и "Брондбю".

Таблица коэффициентов УЕФА для женских клубов

Страна

Коэффициент

1. Франция

65,999

2. Англия

64,165

3. Испания

62,999

4. Германия

61,332

5. Италия

38,000

6. Португалия

33,000

7. Швеция

24,665

8. Норвегия

23,000

9. Нидерланды

21,000

10. Австрия

20,750

---

---

12. Украина

19,000
По теме
yellow-arrow
Четыре женских украинских клуба попали в топ-100 рейтинга УЕФА
yellow-arrow
Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
yellow-arrow
Украинка будет работать на матче с участием Барселоны в женской Лиге чемпионов
Ворскла (Полтава) Колос (Ковалевка) женская Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости