В шаге от топ-10. Какое место занимает Украина в таблице коэффициентов УЕФА для женских клубов?

УЕФА обновил данные таблицы коэффициентов для женских клубов. По состоянию на конец 2024 года Украина занимает 12-ю строчку в этом рейтинге.

В этом сезоне "Ворскла" в женской Лиге чемпионов дошла до второго раунда, где проиграла шотландскому "Селтику". "Колос" же остановился в первом раунде: проиграл в группе "Аяксу" и "Брондбю".

Таблица коэффициентов УЕФА для женских клубов