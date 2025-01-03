Женская сборная Украины узнала место проведения стартового матча в Лиге наций-2025

Определено место проведения первого матча национальной женской сборной Украины в Лиге наций-2025.

Напомним, что по итогам жеребьевки сборная Украины попала в группу 4 Лиги В вместе с Чехией, Хорватией и Албанией.

Поединок 1-го тура Албания - Украина состоится 21 февраля в Тиране на крупнейшем стадионе страны - "Арена Комбетаре", который способен принять на своих трибунах около 22 тыс. зрителей. Время начала матча будет сообщено дополнительно.

Календарь матчей в группе В4 в женской Лиге наций-2025

21.02. Албания - Украина

21.02. Хорватия - Чехия

25.02. Украина - Хорватия

25.02. Чехия - Албания

04.04. Украина - Чехия

04.04. Албания - Хорватия

08.04. Чехия - Украина

08.04. Хорватия - Албания

30.05. Украина - Албания

30.05. Чехия - Хорватия

03.06. Хорватия - Украина

03.06. Албания - Чехия

Групповой этап определит, какие четыре команды из Лиги А пройдут в финальный этап (который теперь будет иметь вид двухматчевых противостояний), а также кто повысится и понизится в классе между лигами накануне европейского отбора к чемпионату мира среди женщин 2027 года в Бразилии.

Победители групп лиг В и С перейдут в следующем цикле в лиги А и В, последние команды лиг А, В и две худшие третьи команды лиги В опустятся в лиги В и С соответственно. В плей-офф сыграют третьи сборные Лиги А против вторых Лиги В, две лучшие третьи команды Лиги В - против двух лучших команд Лиги С.