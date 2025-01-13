Ворскла назначила нового главного тренера женской команды
Изменения на тренерском мостике полтавского клуба
Фото: ФК Ворскла
Новым главным тренером женской команды "Ворсклы" стала Ия Андрущак, сообщает официальный сайт клуба.
До этого наставником полтавчанок был Владимир Ефимако. Он остается в команде и будет отвечать за селекцию.
Ия Андрущак ранее возглавляла "Ворсклу" U-19 и "Ворсклу-2". Она была первой женщиной-главным тренером мужской профессиональной команды в Украине.
О том, кто возглавит "Ворсклу" U-19 и будет работать с "Ворсклой-2" станет известно после 14-го января.
"Ворскла" является лидером женского чемпионата Украины, набрав 28 очков в 10 матчах.
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Источник:ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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