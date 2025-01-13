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Ворскла назначила нового главного тренера женской команды

Женский футбол

Изменения на тренерском мостике полтавского клуба

Ворскла назначила нового главного тренера женской команды

Фото: ФК Ворскла

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Новым главным тренером женской команды "Ворсклы" стала Ия Андрущак, сообщает официальный сайт клуба.

До этого наставником полтавчанок был Владимир Ефимако. Он остается в команде и будет отвечать за селекцию.

Ия Андрущак ранее возглавляла "Ворсклу" U-19 и "Ворсклу-2". Она была первой женщиной-главным тренером мужской профессиональной команды в Украине.

О том, кто возглавит "Ворсклу" U-19 и будет работать с "Ворсклой-2" станет известно после 14-го января.

"Ворскла" является лидером женского чемпионата Украины, набрав 28 очков в 10 матчах.

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Ворскла (Полтава) Владимир Ефимако Ия Андрущак
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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