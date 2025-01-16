Экс-голкипер сборной Украины будет тренировать женскую команду

Тренерский штаб женской команды " Металлиста 1925 " пополнился новым специалистом. Ассистентом главного тренера Владимира Пятенко будет бывший голкипер Андрей Дикань.

Андрей Дикань родился в Харькове и является воспитанником футбольной школы "Металлиста". За время игровой карьеры выступал в ФК "Авангард-Индустрия" (Ровеньки), "Таврии" (Симферополь) и в нескольких россиских. Провел 8 матчей за сборную Украины.

Тренерскую деятельность начал в 2020 году в "Металлисте", где работал с вратарями. В 2023-м сменил место работы, перебравшись в черкасский "ЛНЗ". В декабре прошлого года покинул команду.