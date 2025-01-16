Экс-голкипер сборной Украины будет тренировать женскую команду
Андрей Дикань будет помощником Владимира Пятенко в Металлисте 1925
metalist1925.com
Тренерский штаб женской команды "
Андрей Дикань родился в Харькове и является воспитанником футбольной школы "Металлиста". За время игровой карьеры выступал в ФК "Авангард-Индустрия" (Ровеньки), "Таврии" (Симферополь) и в нескольких россиских. Провел 8 матчей за сборную Украины.
Тренерскую деятельность начал в 2020 году в "Металлисте", где работал с вратарями. В 2023-м сменил место работы, перебравшись в черкасский "ЛНЗ". В декабре прошлого года покинул команду.
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Источник:Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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