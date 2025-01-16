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Экс-голкипер сборной Украины будет тренировать женскую команду

Женский футбол

Андрей Дикань будет помощником Владимира Пятенко в Металлисте 1925

Экс-голкипер сборной Украины будет тренировать женскую команду

metalist1925.com

Новина українською

Тренерский штаб женской команды "Металлиста 1925" пополнился новым специалистом. Ассистентом главного тренера Владимира Пятенко будет бывший голкипер Андрей Дикань.

Андрей Дикань родился в Харькове и является воспитанником футбольной школы "Металлиста". За время игровой карьеры выступал в ФК "Авангард-Индустрия" (Ровеньки), "Таврии" (Симферополь) и в нескольких россиских. Провел 8 матчей за сборную Украины.

Тренерскую деятельность начал в 2020 году в "Металлисте", где работал с вратарями. В 2023-м сменил место работы, перебравшись в черкасский "ЛНЗ". В декабре прошлого года покинул команду.

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Андрей Дикань Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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