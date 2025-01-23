Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925

Женская команда "Металлиста 1925" объявила о подписании контракта с 14-летней полузащитницей Стефанией Олейник.

Срок соглашения на 1,5 года. В харьковской команде она будет выступать под 10 номером.

Олейник родилась в Киеве. Футболом начала заниматься в возрасте девяти лет в футбольной академии "Бенфика". С 2020 по 2022 год тренировалась в столичной ДЮСШ № 26.

После начала полномасштабной войны Стефания переехала в Финляндию, где до недавнего времени играла за команду "СЙК" U-15.

К слову, Стефания Олейник - дочь бывшего хавбека сборной Украины Дениса Олейника. В декабре в возрасте 31 года он объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.