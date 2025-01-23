Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925
Стефания Олейник будет играть за женскую команду харьковчан
Фото: ФК Металіст 1925
Женская команда "Металлиста 1925" объявила о подписании контракта с 14-летней полузащитницей Стефанией Олейник.
Срок соглашения на 1,5 года. В харьковской команде она будет выступать под 10 номером.
Олейник родилась в Киеве. Футболом начала заниматься в возрасте девяти лет в футбольной академии "Бенфика". С 2020 по 2022 год тренировалась в столичной ДЮСШ № 26.
После начала полномасштабной войны Стефания переехала в Финляндию, где до недавнего времени играла за команду "СЙК" U-15.
К слову, Стефания Олейник - дочь бывшего хавбека сборной Украины Дениса Олейника. В декабре в возрасте 31 года он объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
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