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Определились призеры женского WINTER CUP 2025

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Определились призеры женского WINTER CUP 2025

УАФ

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Вблизи Киева на тренировочной базе "Динамо" состоялся Женский зимний кубок 2025 года. Сегодня, 7 февраля, команды сыграли решающие матчи.

Сначала был поединок за бронзовые медали. В нем победу одержали "Систерс", которые победили "Полесье" со счетом 2:1.

В финальном противостоянии встречались текущие лидеры женского первенства "Ворскла" и "Колос". Все дошло до серии послематчевых пенальти, ведь основное время завершилось со счетом 1:1.

Удары с отметки лучше исполняли футболистки "Ворсклы". Они победили со счётом 4:3.

Отметим, что это был десятый зимний кубок WOMEN'S WINTER CUP.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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