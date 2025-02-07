Определились призеры женского WINTER CUP 2025
На вершине – без неожиданностей
УАФ
Вблизи Киева на тренировочной базе "Динамо" состоялся Женский зимний кубок 2025 года. Сегодня, 7 февраля, команды сыграли решающие матчи.
Сначала был поединок за бронзовые медали. В нем победу одержали "Систерс", которые победили "Полесье" со счетом 2:1.
В финальном противостоянии встречались текущие лидеры женского первенства "Ворскла" и "Колос". Все дошло до серии послематчевых пенальти, ведь основное время завершилось со счетом 1:1.
Удары с отметки лучше исполняли футболистки "Ворсклы". Они победили со счётом 4:3.
Отметим, что это был десятый зимний кубок WOMEN'S WINTER CUP.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом
- Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки, - Источник
- Отец Романа Яремчука трудоустроился в тренерском штабе клуба Второй лиги
- Шахов: Начались разговоры об отказе от дополнительного времени. Лучше уберите придуманные искусственные турниры
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000