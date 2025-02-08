Футболистка Ворсклы: Наш приоритет - чемпионат, но выиграть Зимний кубок - очень приятно

Седьмого февраля состоялся финал Women's Winter Cup-2025, в котором встречались полтавская "Ворскла" и ковалевский "Колос". Коллективы соревновались в манеже учебно-тренировочной базы ФК "Динамо" (Киев) в Конче-Заспе. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержали "бело-зеленые" - 4:3.

Журналистка UA-Football Алина Ерофеева пообщалась с капитаном полтавской "Ворсклы" Яной Калининой о зимнем турнире, товарищеском матче с Женской сборной Украины по ампфутболу и предстоящих поединках в Лиге наций.

- Прежде всего, поздравляю с победой! Поединок получился напряженным, и победитель определялся в серии пенальти. Ожидали ли вы такого развития событий?

- Мы ожидали, что матч будет тяжелым. "Колос" - очень сильная команда. Игра была равной, классный финал, были забитые голы. В конце встречи для зрителей была серия пенальти, и нам чуть больше повезло.

- Как вы оцениваете результат матча? Цифры на табло?

- Я считаю, что игра была ничейной. Обе команды имели моменты, чтобы забить, но справедливо, что все решилось в серии пенальти.

- Насколько этот поединок был важен для вас, ведь встречались два лидера чемпионата, которые ведут ожесточенную борьбу на вершине таблицы?

- Для нас этот турнир больше был подготовительным, но это Кубок. Конечно, всегда хочется выигрывать, и мы стремились получить положительный результат для себя.

- В частности, турнир возобновили после пятилетнего перерыва. Какие у вас общие впечатления? Довольны ли вы выступлением команды?

- Я бы хотела, чтобы этот турнир проводился ежегодно, ведь это отличная подготовка к чемпионату Украины.

- Что для вас значит добытый трофей?

- Выиграть любой трофей всегда приятно. Конечно, наш основной приоритет - это чемпионат Украины, но выиграть Зимний кубок - очень приятно, поэтому для нас это важная победа. Мы очень рады.

- Также сегодня впервые состоялся товарищеский матч между Национальной женской сборной и Женской сборной по ампфутболу. Составы команд были миксированы. Как вам идея такого матча?

- Это очень классно, ведь спорт должен быть равным для всех. Это замечательная акция. Я считаю, что те люди, которые играют, просто молодцы. Я ими горжусь и болею за них. Мы еще больше познакомились, поэтому желаю им только успехов в дальнейшем.

- Что этот опыт дал лично вам как футболистке?

- Честно говоря, глядя на них, как они бегают на костылях, я не могу сказать себе, что устала или не могу бегать. Когда ты имеешь все, то не имеешь права на слабость.

- Как вы считаете, стоит ли проводить такие встречи чаще? И как, по вашему мнению, можно популяризировать ампфутбол в Украине?

- Конечно, такие встречи нужно проводить чаще. И стоит привлекать более известных игроков, возможно, из мужской команды, потому что это надо активно освещать в медиа. Люди должны видеть и понимать, что спорт равен для всех, и каждый может заниматься своим любимым делом.

- Два поражения от Бельгии лишили сборную Украины возможности выйти на чемпионат Европы-2025. Насколько болезненными были эти поражения для команды?

- Конечно, мы все хотели выйти на чемпионат Европы, но Бельгия - очень мощная команда. Мы старались, выкладывались на все 100%. Но нам, вероятно, нужно еще больше работать, чтобы побеждать таких сильных соперников.

- Что, по вашему мнению, стало главной причиной этих поражений?

- Я думаю, что первый матч мог завершиться со счетом 1:0 или 1:1 в лучшем случае, потому что у нас были определенные моменты. Если бы мы забили в номинально домашнем поединке и получили более-менее нормальный результат, то могли бы побороться за проход.

- Что вам сказал главный тренер? Какое его главное послание?

- Он поддержал всех, ведь не было равнодушных на поле. Каждый выложился на полную, поэтому тренер не сказал ничего плохого. Он нас поддержал.

- Последний раз Евро для нашей команды было в 2009 году. Чего не хватает команде, чтобы снова попасть на чемпионат Европы? Какие необходимы шаги?

- Я считаю, что надо начинать с самого раннего возраста. Наше подрастающее поколение как можно раньше начали заниматься футболом. Если раньше мы стартовали с 12-14 лет, то сейчас дети начинают играть в футбол с 5-7 лет. Поэтому, думаю, со временем мы будем на уровне с такими командами, как Бельгия и Германия.

- В феврале женской сборной Украины сыграет первые два поединка в текущей Лиге наций против Албании и Хорватии. Какой настрой у команды перед этими матчами?

- Вскоре мы соберемся, и я считаю, что настрой у команды будет позитивным, ведь давно не виделись. Мы настроены на победу.

- Сборная начнет тренировочный сбор, вероятно, с новым тренером. Был объявлен конкурс, и отобрано несколько претендентов. Есть ли опасения, что придется быстро адаптироваться к новым требованиям?

- Я не думаю, что это будет проблемой. Украинский футбол для нас всех понятен. Возможно, некоторые тактические моменты изменятся, но я уверена, что мы быстро примем это.

- Есть ли у вас личные амбиции относительно этих матчей?

- Конечно, хочется победить и внести свой вклад в достижение команды. Это может быть забитый гол, результативный пас или уверенная игра в защите. Важно помочь команде добиться успеха.

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва