"Пенальти - как лотерея". Реакция полузащитницы Колоса на поражение от Ворсклы

После пятилетнего перерыва Украинская ассоциация футбола провела традиционный зимний турнир женского футбола - Women's Winter Cup-2025. 7 февраля состоялся финал, в котором "Ворскла" в серии пенальти обыграла "Колос" (основное время 1:1, по пенальти 4:3).

После завершения игры капитанша ковалевской команды Вероника Андрухив в разговоре с корреспонденткой UA-Football проанализировала поражение в финале, рассказала о важности проведения товарищеского матча с Женской сборной Украины по ампфутболу, а также поделилась мыслями относительно предстоящих игр в Лиге наций.

- Поединок выдался напряженным для обеих команд. Как вы оцените результат матча?

- К сожалению, мы не выиграли, хотя очень хотели. Мы готовились к этому, но сегодня больше повезло команде соперника - "Ворскле". А пенальти - это уже как лотерея. Я считаю, что мы сыграли достойно, финал был прагматичный. Было много эмоций, и я думаю, что болельщики остались довольны.

- Какие эмоции вы испытывали во время и после матча?

- После матча я, пожалуй, немножко расстроилась. Даже не немножко - я действительно хотела, чтобы мы победили. Но, к сожалению, не получилось. Во время матча эмоции постоянно менялись: были моменты отчаяния и радости. Всегда много эмоций. Но сейчас эти эмоции отошли на второй план, и мы будем разбираться, почему так произошло и делать выводы.

- Встречались две лидирующие команды. Насколько этот поединок был важным? И как он может повлиять на сезон, ведь команды еще встретятся между собой?

- Этот матч был важным для обеих команд. Я уверена, что тренеры каждой из команд увидели сильные и слабые стороны и сделали выводы, чтобы в чемпионате больше не допускать таких ошибок.

- Турнир вернули после пятилетнего перерыва. Какие ваши впечатления? Как бы вы оценили выступление команды?

- Я очень рада, что этот турнир наконец-то вернулся, потому что это отличная возможность для подготовки. Это отличная возможность увидеть много молодых игроков, а также усиление, если команда кого-то взяла. Поэтому я считаю, что это очень хороший турнир, и я очень рада, что он вернулся.

- В частности, вы получили индивидуальную награду (лучшая полузащитница - прим. ред.). Что она для вас значит?

- Хочу поблагодарить всю свою команду, потому что без них этой награды не было бы. Мне больше нравятся командные награды, но я счастлива получить ее.

- Также сегодня состоялся товарищеский матч между Национальной женской сборной Украины и Женской сборной Украины по ампфутболу, где были миксованные составы. Как вы оценили опыт участия в таком матче?

- Это было что-то новое для меня, но очень классно. Мы подружились с девушками, обменялись опытом. У них как раз недавно был чемпионат мира в Колумбии. Думаю, что мы будем общаться и в дальнейшем. Это очень классно, что УАФ объединяет людей.

- Прежде всего, для вас, как для футболистки, формат был необычный, ведь нужно было идти пешком. Не было моментов, когда хотелось побежать, забыв, что надо идти?

- Пожалуй, было. Это было немного непривычно, ведь мы привыкли к бегу. Иногда, когда мяч катится, кажется, что ты можешь его догнать, но понимаешь, что этого делать нельзя. Поэтому было немного необычно, но интересно.

- Как, по вашему мнению, можно популяризировать ампфутбол в Украине?

- Я думаю, что нужно привлекать медиа, делать такие объединения и показывать на всю страну, что существует такая возможность. Люди с ампутированными конечностями имеют шанс играть в футбол, если это им нравится. Они имеют возможность заниматься спортом.

- Два поражения от Бельгии лишили сборную Украины возможности попасть на чемпионат Европы-2025. Насколько эти поражения были болезненными для команды?

- Это было очень больно, потому что мы все очень хотим попасть на Евро. Это уже второй плей-офф, где мы не смогли достичь цели. Мы понимаем, что Бельгия - серьезный соперник, команда из топ-лиги Европы. Но, к сожалению, нам не удалось. Это было больно, но сейчас начинается Лига наций, и мы будем продолжать наращивать темп, чтобы иметь возможность снова попробовать попасть на Евро.

- Относительно предстоящих матчей Лиги наций - с Албанией и Хорватией. Знакомы ли вам сильные и слабые стороны соперниц?

- С хорватками мы уже встречались в Лиге наций, поэтому понимаем, на что они способны. На сборах нам сделают детальный анализ и расскажут все нюансы. Что касается Албании, я тоже встречалась с ними, но это было давно, поэтому надо вспомнить. Думаю, тренеры все подготовят, и мы будем готовы.

- Относительно тренеров: тренировочный сбор, вероятно, начнется с новым наставником (среди претендентов Наталья Зинченко, Владимир Пятенко, Константин Фролов - прим.ред.) Как вы считаете, эти изменения не повлияют на подготовку команды?

- Я думаю, что изменения не повлияют, поскольку все тренеры очень сильные. Но мы пока не знаем, кто именно будет новым тренером. Если я не ошибаюсь, 10-го числа должно быть объявлено имя тренера и состав тренерского штаба.

- Какие цели вы ставите перед собой в Лиге наций?

- Моя цель - всегда ставить самые высокие цели. Хочется попасть на чемпионат Европы и победить в Лиге наций. Я считаю, что нужно стремиться к максимальным результатам, но иногда надо ставить и более мелкие цели, чтобы постепенно достигать наивысших.

- Как вы оцениваете шансы сборной на выход в дивизион А?

- Я считаю, что у нас есть неплохие шансы, занять даже первое место. Надо работать настойчиво, ведь наша группа равная, поэтому мы имеем реальные шансы пройти дальше.

Фото: uafwomen, UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва