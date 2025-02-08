Глава комитета женского футбола УАФ раскрыла детали конкурса на должность тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола вернула главный зимний турнир женского футбола после пятилетнего перерыва — Women's Winter Cup-2025. Юбилейный, 10-й турнир прошел в манеже учебно-тренировочной базы ФК "Динамо" (Киев) в Конче-Заспе. Триумфатором соревнований стала полтавская "Ворскла", которая в серии пенальти обыграла "Колос" (основное время 1:1, по пенальти 4:3).

Глава комитета женского и девичьего футбола УАФ, Анастасия Клипаченко, поделилась планами по развитию Кубка, рассказала о конкурсе на должность главного тренера национальной сборной Украины и озвучила инициативы УАФ по продвижению женского футбола. Ее слова передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

- В нынешнем Зимнем кубке принимают участие 10 команд. Есть ли идеи привлечь еще больше команд?

- Да, в Первой лиге у нас есть 15 команд, но мы дали шанс вернуть этот юбилейный, десятый Кубок для команд Высшей лиги, поскольку стартует подготовка, они возвращаются к футбольному сезону раньше. Поэтому мы начали с них. Но я думаю, что в будущем мы будем этот формат видоизменять и работать над тем, чтобы привлечь больше команд.

- Специфика Кубка, что он проводится зимой. Рассматривались ли варианты изменить формат Зимнего кубка, как вот например, как хотят изменить мужской?

- Мы рассматривали вариант, что может быть зимний чемпионат. У нас есть три месяца паузы, и мы сейчас рассматриваем этот формат на следующий сезон, чтобы дать возможность командам играть целый чемпионат с короткой паузой. Не в четыре дня, а в течение футбольного сезона.

- Есть ли уже наработки по следующему Зимнему кубку?

- Да еще год до следующего розыгрыша. Видите, так получилось, что это возвращение после пяти лет паузы. Турнир прекратил свое существование перед полномасштабным вторжением. Команды очень счастливы, что могут играть. Мы хотим протестировать этот формат, получить фидбек, проанализировать. Далее поймем, в каком формате мы можем дальше его проводить.

- Насколько важным является возобновление Зимнего кубка после такой длительной паузы?

- Конечно, я скажу, что это очень важно. Уже 13 февраля наша национальная женская сборная отправляется на тренировочный сбор в Турцию, где начнется подготовка к Лиге наций. Поэтому это также важно и для игроков сборной быть в игровом тонусе - не просто тренироваться на сборах. По отзывам всех тренеров, с кем я общалась, то все в восторге от этой инициативы, что Украинская ассоциация футбола вернула эти соревнования.

- Недавно УАФ объявила о конкурсе на должность главного тренера национальной женской сборной Украины? Какая главная мотивация была создать этот конкурс и когда будут объявлены его результаты? (Претендентами стали: Наталья Зинченко, Владимир Пятенко и Константин Фролов - прим.ред.)

- Вместе с руководством мы решили, что 10-11 февраля будут обнародованы результаты по избранным тренерам национальной и молодежных сборных.

Это была моя инициатива для нашей команды, что мы возвращаем конкурс - последний раз он был проведен в 2017 году. Этим мы хотим смотивировать тренеров развиваться, работать, не стоять на месте. Также мы хотели показать, что все условия прозрачны, и мы открыты к их обучению, предложениям.

Мы просмотрели всех кандидатов, кто подал документы. Даже были из-за рубежа тренеры: из Греции, из Польши. Также были те, кто сейчас тренирует в Латвии. То есть, мы приняли всех, просмотрели.

Поэтому, мы будем знать, с какой базой тренеров мы можем работать в будущем, и мы будем знать, кто действительно стремится быть тренером сборной. Это классная мотивация, я думаю, что здесь не нужно лишних слов.

- Женский футбол развивается в мире стремительными темпами, в Европе полные стадионы. Насколько приоритетным является развитие женского футбола в УАФ, и какие дальнейшие меры планируются для его популяризации?

- У нас на самом деле много планов на этот год. Сейчас хочу выразить благодарность нашему руководству, Андрею Николаевичу Шевченко, нашим вице-президентам. Они поддерживают развитие женского футбола, всесторонне способствуют этому.

У нас есть много планов по реализации как девичьих турниров, как в женском футболе в Первой и Высшей лигах, и в обучении тренеров. У нас есть заключенное соглашение с Бухарестом - румынско-норвежская система, где обучаются 20 тренеров со всей страны. Они в марте поедут на финальную часть этого обучения, где отберут лучших и получат сертификат об окончании обучения.

У нас комплексный подход к тому, что мы должны развивать и девушек, и профессиональных игроков, и тренеров, и вообще восприятие женского футбола в такой современной трансформации.